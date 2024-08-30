Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verirken, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu duruma sert tepki göstererek, Diyanet İşleri Başkanı'nın milli duyguları taşımadığını ve milletin inancını mahvettiğini belirtti.

30.08.2024 15:40
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verirken, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı.

Hutbede, ''Bedir'den Malazgirt'e; Çanakkale'den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne; 15 Temmuz'dan günümüze kadar î'lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum'' denildi.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Cuma namazı çıkışı bu konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Topraklarının işgaline dur diyen komutanı, vatanını kurtaran insanı anmıyorsun. Diyanet İşleri Başkanı bu ülkenin milli duygularını taşıyan bir insan değil. Allah onu ıslah etsin. Kime hizmet ettiği belli değil. Bu milletin inancını da mahvetti" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi\'nde Atatürk\'ün adını anmadı

Mustafa Kemal Atatürk, Ekrem İmamoğlu, Ali Erbaş, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Taş: Showcu eko aaa burda 52 55 Yanıtla
  • hamdi aslantaş: birde senin kime hizmet ettiğini bi bilsek 49 35 Yanıtla
  • Sirac cirik: Atatürk’ü … 24 45 Yanıtla
  • Oğuz Özen: Doğru söze ne denir ki:((( 26 24 Yanıtla
  • mahir Saray: anmasimi lazım 30 Ağustos 1922 yılında başkomutan sultan vahdettindi mustafada onu adkeriydi anılması lazım olan Sultan Vahdettin tamammi eko 20 13 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Orboğlu Sirac 11 4 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Hutbede müslümanların adı anılır,bundan sana bir şey çıkmaz ekoo 0 2 Yanıtla

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