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Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'den istediği 3 büyükşehir - Son Dakika

Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'den istediği 3 büyükşehir

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:17

Yerel seçim için çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana, Mersin ve Manisa'da AK Parti'nin aday çıkarmamasını isteyecek. Buna karşılık MHP de diğer büyükşehirlerde AK Parti'nin adayına destek verecek.

Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı kanadında hareketli günler yaşanıyor. Seçimde yapılacak işbirliği için her iki partide yer alan heyetlerin haftaya bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara'daki bir restoranda yapılacağı ileri süren görüşmede, AK Parti ve MHP'li kurmaylar yaptıkları ön çalışmalar hakkında bilgi verecek. Heyetlerin işbirliği kapsamında önceliği de büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine vereceği ifade ediliyor.

BAHÇELİ 3 BÜYÜKŞEHRİ İSTİYOR

AK Parti ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri döneminde yapılan işbirliği kapsamında, Adana, Mersin ve Manisa'da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti aday göstermişti. 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde de 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayının, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti'nin adayının destekleneceği kaydediliyor.

MHP, BELİRLENECEK ADAYLARA ŞERH DÜŞEBİLİR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ancak, bu kez MHP'nin "Seçilebilecek aday" için AK Parti'nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor. Özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor.

SEÇMEN KİTLESİNİN KABULLENECEĞİ İSİMLER BELİRLENECEK

AK Parti ve MHP'nin, başta CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkan adayları ile bir çalışma yaptığı da kaydediliyor. Bu kapsamda da MHP'nin aday belirleyeceği büyükşehirlerde "AK Parti tabanının da itiraz etmeyeceği bir ismin", AK Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirlerde ise "MHP tabanının itiraz etmeyeceği bir ismin" aday olacağı ifade ediliyor. 519 ilçe belediye başkanlıklarında yürütülecek işbirliğinde ise "dengenin gözetileceğine" işaret ediliyor.

Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'den istediği 3 büyükşehir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'den istediği 3 büyükşehir - Son Dakika
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