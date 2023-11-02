 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı kim olsun? 14 Mayıs'ı bilen şirket anket yaptı, sıralamada büyük sürprizler var - Son Dakika

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı kim olsun? 14 Mayıs'ı bilen şirket anket yaptı, sıralamada büyük sürprizler var

Son Güncelleme: 02.11.2023 12:54

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimi aday göstereceği merak ediliyor. Sonar Araştırma tarafından yapılan ankette Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 31.6, Tevfik Göksu diyenlerin oranı ise yüzde 18.1 olarak belirlendi. Ankette sıralamaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da girdi.

14 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan Sonar Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da aday olması için ismi geçenler hakkında çok çarpıcı oranların olduğu bir anket yayımladı. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler arasında yapılan anketten sürpriz bir sonuç çıktı.

MURAT KURUM İLK SIRADA

İstanbul'da Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerinyüzde 31.6'sı tercihini Murat Kurum'dan yana kullandı.

'Cumhur İttifakı'nın İBB adayı kim olsun?' anketi! Sıralamada büyük sürpriz var

TÜRKMEN VE YAZICI DA LİSTEDE

Tevfik Göksu'nun yüzde 18.1 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da listeye girdi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;

  • Murat Kurum: Yüzde 31.6
  • Tevfik Göksu: Yüzde 18.1
  • Adil Karaimsailoğlu: Yüzde 14.4
  • Süleyman Soylu: Yüzde 13.3
  • Fahrettin Koca: Yüzde 9.5
  • Hilmi Türkmen: Yüzde 4.5
  • Şadi Yazıcı: Yüzde 4.5
  • Diğer: Yüzde 4.5

Murat Kurum, Şadi Yazıcı, İstanbul, Sonar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın İBB adayı kim olsun? 14 Mayıs'ı bilen şirket anket yaptı, sıralamada büyük sürprizler var - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesinde ilk 20'ye girdiler
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 15:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın İBB adayı kim olsun? 14 Mayıs'ı bilen şirket anket yaptı, sıralamada büyük sürprizler var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement