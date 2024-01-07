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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, adaylığının ilanı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, ''Sayın Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

07.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:15
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, adaylık ilanı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildirerek, "İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." dedi.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum resmen ilan edilmesinin ardından sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Salondaki kalabalık o anlara ayağa kalkıp alkışlayarak eşlik etti.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ilk toplantısını yaptı

Kurum, adaylık ilanı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüşen Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ilk toplantısını yaptı

"ÇİLESİZ İSTANBUL İÇİN PROJELERİMİZİ KONUŞTUK"

Kurum, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı. Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ilk toplantısını yaptı

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ilk toplantısını yaptı

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

Cumhur İttifakı\'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (6)
  • Hasan Yılmaz: İmamogluyla devam inşallah size oy yok Yanıtla 38 19
  • Erol MARASLI: İnsanımızın en iyi yaptıgı işi yaptılar yanı.toplwnıp çay içip hiç iş yapmamak.böyle devam Yanıtla 32 6
  • Recep Ekız: Tokide söz vermiştiniz sabit olacaktı insanlar ödeyemiyor biraz sıkacaklar eş dosttan borç alıp tokiye gireceklerdi istanbulda ne oldu patladı yazık insanlara ödeyemiyorlar mv ist için bırakılmazdı bence Yanıtla 23 2
  • Eski Tüfek.: Eko işi götürür.... Yanıtla 14 2
  • Şükran Yılmaz6: Evet sen devam et herşey güzel oluyor 9 2
  • Eski Tüfek.: Ulaşım ve kentsel dönüşüm için en az bir trilyon dolar gerekli....bu iki tema ile baştan kaybetti..... Yanıtla 4 1

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı - Son Dakika


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