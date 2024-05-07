Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına noktayı koydu. Koltuğu kaptırmasına rağmen ofis açarak siyaset sahnesinde rol almaya devam eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Özel, "CHP'nin Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun" dedi.

07.05.2024 15:26  Güncelleme: 16:12
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31 Mart seçimlerinden yüzde 37.7 ile birinci parti çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ADAYLIK TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, son dönemde birçok siyasetçinin de gündeme getirdiği tartışmalara noktayı koydu.

"GEÇMİŞTE YAPTIĞIMIZ HATALARI TEKRAR ETMEYECEĞİZ"

2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik sorulara yanıt veren Özel, "Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim, bu genel başkan için de öyledir yardımcıları için de öyledir üyeleri için de öyledir. Hazır birinci partiyken işler yolunda gidiyorken bir seçim yeni geride kalmışken gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır.

"KİMİN GÖNLÜNDEN KİMİN GEÇTİĞİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin ivmesini düşürmek ona çelme takmaktan başka bir gayesi yoktur. Ne kadar iyi niyetli de olsa, soru da gelse hiçbir arkadaşımın bu tartışmalara dahil olmasını istemem. Kimin gönlünden kimin geçtiğinin hiçbir önemi yok.

KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA ADAYLIK GÖNDERMESİ

CHP'nin Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun" dedi. CHP lideri Özel'in yanıtı kurultayda koltuğu kaptırmasına rağmen Ankara'da ofis açarak siyaset sahnesinde rol almaya devam eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme - Son Dakika

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