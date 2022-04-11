Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'tan Adaylık açıklaması; Gündemimde yok - Son Dakika

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ı düşündüğü iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıç, konuyla ilgili yapmış olduğu ilk açıklamada, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamalara da işaret ederek, "Başkanlar, adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

"6'LI MASADA BULUNAN LİDERLERLE GÖRÜŞMEM OLMADI"

Haşim Kılıç, ayrıca 6'lı masada yer alan liderlerle de herhangi bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde bulunmadığını söyledi.