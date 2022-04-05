Mansur Yavaş'ın adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçti, belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçti, belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur

05.04.2022 21:49
Mansur Yavaş'ın adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçti, belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur

Genel seçime kısa süre kala muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklamaması merakları iyice artırıyor. Adaylık için adı geçen Mansur Yavaş'la ilgili iddiaları yalanlayan ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken muhalefetin adayı konusunda ortaya farklı isimler atılıyor. Son olarak cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ortaya atıldı.

"HİÇBİR İLGİMİZ BULUNMAMAKTA"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." dedi.

"HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan açıklama: Hiçbir ilgimiz yoktur
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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçti, belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçti, belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur - Son Dakika
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