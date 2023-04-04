"Kılıçdaroğlu lehine çekilirim" sözü hatırlatılan Muharrem İnce: O iş bitti - Son Dakika
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"Kılıçdaroğlu lehine çekilirim" sözü hatırlatılan Muharrem İnce: O iş bitti

04.04.2023 00:22
"Kılıçdaroğlu lehine çekilirim" sözü hatırlatılan Muharrem İnce: O iş bitti

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu lehine çekilirim" sözü hatırlatıldı. İnce, "O iş bitti. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası." yanıtını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk Tv'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 6'lı Masa'ya sert sözlerle yüklenen Muharrem İnce, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLSEM BİLE OYLAR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Programın sunucusu Ersoy, İnce'ye daha önce yaptığı, "Kılıçdaroğlu lehine çekilirim." şeklindeki sözünü hatırlattı. Artık çekilmelerini gerektiren bir durum olmadığını belirten İnce, şunları söyledi: "Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki.

"İNCE TEK BAŞINA BİR ADAM DEĞİL"

Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum.

"ÇEKİLMEMİZİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

O iş bitti. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

"GENÇLER BENİM SAMİMİYETİMİ SORGULAMIYORLAR"

Gençler benim samimiyetimi sorgulamıyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorum. Ben bu ülkeyi şu sıkışıklığa düşürmek istemiyorum. Erdoğan'ın dış politikada sıkışmışlığıyla verdiği tavizler var. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de. Kılıçdaroğlu gelirse HDP'den dolayı taviz verecek. HDP desteklemeyecek bu konularda.

"İKİNCİ TURDA BEN KALACAĞIM"

Ben Türkiye'yi HDP'nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu'na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan'a terk etmek istemiyorum. İlk turda kimse kazanamayacak. İkinci turda ben kalacağım.

"SEÇMEN YAŞINI 15'E DÜŞÜRÜRSEK BİRİNCİ TURDA ALIRIM"

Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım. Bu ülkenin gençleri israf ediliyor. Her sene 12 bin üstün zekalı çocuğumuz var bizim. Bunların 10 bini ziyan oluyor. Ya yurt dışına gidiyor ya okuyamıyor. Ben bu çocukları ziyan ettirmeyeceğim."

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Son Dakika Politika 'Kılıçdaroğlu lehine çekilirim' sözü hatırlatılan Muharrem İnce: O iş bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kılıçdaroğlu lehine çekilirim" sözü hatırlatılan Muharrem İnce: O iş bitti - Son Dakika
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