Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yöneik yaptığı "Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" çağrısı tartışılmaya devam ediyor. Tartışma konularından bir tanesi de Bahçeli'nin çağrısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden bilip bilmediği oldu.

Ekol TV'de ekranlara gelen 'Az Önce Konuştum' programının konuğu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuya açıklık getirdi.

"HABERİNİN OLMADIĞINA İLİŞKİN HABERLER TAMAMEN TEVZİRATTIR"

Uçum, "Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasında o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız. Onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu. Haberinin olmadığına ilişkin haberler tamamen tevzirattır. Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provokatifliktir." diye konuştu.

"UYUMSUZLUK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK TAMAMEN OPERASYONELDİR"

Bahçeli'nin gazeteci Hilal Köylü'ye "Mesleği bırak" demesini de hatırlatan Uçum, şu ifadeleri kullandı: "Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda devlet başkanı sıfatındaki Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı'nın güçlü lideri arasında uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen operasyoneldir."

ADALET BAKANI OLACAK MI?

Uçum, burada kendisine yöneltilen, "Sizin Adalet Bakanı olacağınız yönünde iddialar var?" sorusuna, "Hayır böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Uçum, "Ben bu istişari görevimden, danışmanlık görevimden, kuruldaki görevimden son derece memnunum. Fikri asistan olmaktan son derece memnunum." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIM BENİM NE YAPACAĞIMI NE YAPAMAYACAĞIMI BİLİR"

Mehmet Uçum, sözlerine şu şekilde devam etti: "İcracı işleri çok iyi yapmakta olan arkadaşlarımız var. Asla o icracı işlere karışmak istemem. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü sürece ben bu görevlerimden memnunum. Sayın Cumhurbaşkanım benim ne yapacağımı ne yapamayacağımı bilir."