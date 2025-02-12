Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki olası bir seçim senaryosunda Mansur Yavaş'ın Erdoğan'a destek vereceğini ve bunu yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağını iddia etti. Saral "Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor, Türkiye'nin istikbalini düşünüyor" dedi.

12.02.2025 10:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, Elips Tv'de katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

"DEVLETİNE, HUKUKA SAYGIDA BİR DENSİZLİĞİ OLMADI"

Önümüzdeki dönemde Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir duruş sergileyeceğini ve bunu kamuoyuna açıklayacağını öne süren Saral, Yavaş'ın belediyeciliğini de belirterek "Ancak hududu da sınırı da aşmamıştır. Devletine, hukuka, yargıya saygıda bir densizliği olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ, EKREM GİBİ KENDİ NEFSİNİ DÜŞÜNMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki olası bir seçim senaryosunda Yavaş'ın Erdoğan'a destek vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral "Belki de etmez bu benim inancım, düşüncem... Çünkü Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor. Kendi nefsini herkes düşünür de şu manada Türkiye'nin istikbali onun için daha önemlidir. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum" dedi.

ÖZEL ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında üçlü görüşmeye dair fotoğrafı paylaşarak Erdoğan'a şöyle seslenmişti; "İçimizi karıştıramayacaksın. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın. Yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyeceksin. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya çağırıyorum. Halkın adayı karşında olacak, sana meydan okuyoruz. Krizi bitirecek, zaferi getireceğiz. Adayımızla beraber meydanlara çıkmaya, bir olmaya, birlikte olmaya, hiçbir şekilde ayrılmamaya kararlıyız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

MANSUR YAVAŞ: BİRİZ VE BERABERİZ

Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş da bir mesaj paylaşmış ve "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral\'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mahşerin atlısı:
    ve buna inanan makarna kömür dürüm ayran 100 tlciler mutlaka olacaktır Mansur başkanı dalkavuk Ahmet davutoğlu yada Sinan oğlanla karıştırdınız heralde halktan umudunu kesen ekepe umudu chp de arıyor gelde gülme :) 495 517 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP istifa 402 384 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAPMA YA , İMAMOĞLU SIZIN ORTAKLARINIZIN ALAYINDAN FAZLA OY ALDI BU ULKEDE 218 236 Yanıtla
  • soner yavuz:
    saral sende hiçmi utanma arlanma yok siz ve AKP liler olarak bu ülkeyi ve bu halkı çokmu düşünüyorsunuz onun içinmi ülkeyi bu hale getirdiniz hiçbirinizin kursağında helal lokma yok insanda biraz utanma arlanma olur ama sizde asla bunlar yok sadece provokatörlükten besleniyorsunuz ülkeyi bu hale ekrem imamoğlu veya mansur yavaşmı getirdi sizler 3 koyunu güdemessiniz ama bu ülkede danışmanlık yapıyorsunuz 213 197 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bunlar mansurun aday olmasını istemiyorlar.Kazanacağı kesin.Hedef şaşırtıyorlar İmamoğlu aday olsun .İmamoğlu yargı süreciyle yıpratırız diyorlar 137 121 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Ters psikoloji yavaş karalama çabaları 96 84 Yanıtla
  • pusu çalı:
    bro yalnız eko teröristlerin oyunu alarak geldi bunu belirtmekte fayda var !!! 117 23 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    zurnanın zort dediği delikten ses geldi ama iğrenç bir ses geldi 62 74 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Anayasa net sayın erdoğan yeniden aday olamaz ortada bir seçim yok Madem mansur yavaş temiz insan Akp olarak madem sayın erdoğan'da aday olamıyor mansur yavası Akp aday gostersın 42 73 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bu adamı böyle söyledi diye görevden alırlar 30 49 Yanıtla
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