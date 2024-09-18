Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan\'ın başdanışmanından "Anayasa\'nın 4\'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu\'na yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na yanıt verdi. Uçum "Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz" ifadelerini kullandı.

18.09.2024 09:20
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Cumhur İttifakı üyesi HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunan sözleri gündeme bomba gibi düştü.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT GECİKMEDİ

Yapıcıoğlu'nun sözleri sonrası iktidar kanadından nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HER KUŞAK KENDİ KURUCULUĞUNU YAPMA HAKKINA SAHİPTİR"

X hesabından paylaşım yapan Uçum "Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz. Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz" dedi.

Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı şu şekilde;

"BİR SABAH NOTU:

Yeni anayasa tartışması bakımından iki konuya açıklık getirmek gerekir:

1-) İLK ÜÇ MADDE VE DEĞİŞTİRİLMEZLİK İLKESİ

Öncelikle belirtelim ki ilk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin "değiştirilmezlik ilkesi"nin korunması gerekir.

Aktüel gündeme bakılırsa aslında ilk üç maddedeki esaslar tartışma konusu değil. Türkiye toplumunun ilk üç madde konusunda genel mutabakatı olduğu görülüyor. Aktüel açısından mesele gelecek kuşaklar bakımından ilk üç maddeye ilişkin değiştirilmezlik ilkesinin anlamıdır.

Bu yönüyle değiştirilmezlik ilkesi yaklaşımı gelecek kuşaklara ülkesel birikimin korunmasıyla ilgili güçlü bir siyasi ve hukuki perspektif sunmak anlamına gelir.

Ayrıca değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz.

Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz.

Diğer deyişle hiç bir yeni kuruculuk geçmişi sıfırlayarak yapılamaz. Nesnel olarak da öznel olarak da bu imkansızdır. Bu nedenle değiştirilmezlik ilkesi ülkesel birliğin ve devamlılığın temeli demektir. Bu temele sahip çıkmak da gelecek neslin ödevidir. Bu ödevi hatırlatacak değiştirilmezlik ilkesini vurgulamak da mevcut neslin görevidir.

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

2-) VATANDAŞLIK

Vatandaşlık toplumun özelliklerine ve çeşitliliğine göre değil; milletin niteliklerine ve birliğine göre belirlenir; vatandaşlık toplumun üyesi olmaktan doğmaz, milletin mensubu olmaktan kaynaklanır.

Türk vatandaşlığının içeriğini Cumhuriyet vatandaşlığı oluşturur. Yani Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır. Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve asla ırki bir vatandaşlık değildir.

Atatürk "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" tanımını yapmıştır.

Bu tanımdan yola çıkarak belirlemek gerekirse Türk vatandaşlığı Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milletinin mensubu olmaktır.

Bu nedenle Türk vatandaşlığı Anayasa ile verilen bir vatandaşlık yani anayasal vatandaşlık değil Anayasa ile tespit ve teşhis edilen ve anayasa ile hukuku oluşturulan vatandaşlıktır.

Yeni anayasa Türk vatandaşlığı kavramını elbette koruyacaktır. Çünkü Türk vatandaşlığı kavramı anayasa hukukuyla üzerinde oynanacak yani sadece hukukun konusu olan bir kavram değildir. Türk vatandaşlığı ismiyle de içeriğiyle de tartışılamaz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Anayasa'nın 4. Maddesinin Kaldırılmasına Karşı Çıktı

Zekeriya Yapıcıoğlu, Mehmet Uçum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hasan topal:
    Devletlerin degiştiği bir dünyada Yasalar degişemez diyen bir Gerici Milleti Taş devrine götürmek gerekiyor 68 203 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ŞAYET DEĞİŞTİRİLEMEZ DENEN MADDE TÜRKİYENİN ÖNÜNDE BİR ENGELSE VE MİLLETİ ADINA FAYDASI KALMAMIŞSA DEĞİŞSİN NE VARKİ BUNDA DEĞİŞMEZ DİYE BİRŞEY OLMAMALI. 45 181 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    4 madde asla değişemez 186 34 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Başka biri üzerinden Sahaya Bir laf Atıp Sahanın Nabzını yoklanıyor… Başka açıklaması yok bunun… 149 16 Yanıtla
  • Ateş:
    Niye kibarca cevap veriyosunuz.Hadi ordan boş boş konuşma niye diyemiyorsunuz? 110 15 Yanıtla
  • Nihat Salman:
    hiç geçikmemiş 1 hafta sonra cevap vermiş 101 11 Yanıtla
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