Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır\'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ve ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.
Erdoğan'ın 12 yıl sonraki ilk ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve halen devam eden İsrail-Hamas geriliminin ele alınması bekleniyor. Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.
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Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca TFF, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması konusunda uyarıda bulundu ve denetim ve yaptırımlarını arttıracağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
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