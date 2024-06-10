Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'ı forslu bayrak ile kaşılayacak - Son Dakika
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Politika

Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'ı forslu bayrak ile kaşılayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. 18 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilecek olan ziyarette iki liderin asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuları ele alacağı öğrenilirken Özel, Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı Forslu" bayrakla karşılayacak.

10.06.2024 11:24
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31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında "Siyasette normalleşme" adımları kapsamında CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezine ziyarette bulunmuştu. O ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da CHP Genel Merkezine giderek Özgür Özel ile görüşecek.

ERDOĞAN, CHP'DE FORSLU BAYRAKLA AĞIRLANACAK

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı Forslu" bayrakla ağırlayacağını açıklamıştı. "Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben ise CHP Bayrağı tarafında oturacağım" diyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu Cumhurbaşkanlığı'ndan talep ettik çünkü kanun ne gerektiriyorsa ona uygun bayrak istedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor! Gözlerin çevrildiği görüşmede 'Forslu bayrak' detayı

2'NCİ GÖRÜŞMEYE DE AYI HEYETLER EŞLİK EDECEK

Yarın saat 16.00'da buluşacak olan liderlere geçtiğimiz görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti. Aynı heyetin bu defa da yer alacağı öğrenildi.

EN SON 2006 YILINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan, en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

MASADA ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI VAR

Görüşmede asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuların ele alınacağını belirten Özgür Özel, "Asgari ücrette gerekli düzenlemeler yapılmazsa büyük bir 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler.

Cumhurbaşkanlığı forsu, belirtilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir. Cumhurbaşkanının ikametgâhında, ziyareti süresince bulunduğu yerde, bayrak direğine çekilir, gece gündüz çekili kalır, makam odasında çalışma masasının sol gerisine konur, içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe çekilir.

Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi\'ni ziyaret edecek Erdoğan\'ı forslu bayrak ile kaşılayacak

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Son Dakika Politika Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'ı forslu bayrak ile kaşılayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sezai duran: Ne gerek var neyin peşindesiniz planımız ney Özel benim için oldun artık Tüzel. 2 23 Yanıtla
    Cihangir Polat: Sezai Duran durdun durdun durmaya devam et. Ne yapmasini istersin Ozgur Ozelin? 11 3 Hidir Akbaba: Sen ne olmasını isterdin 3 1
  • Muammer Gökçetin: Sayın Özel siyasete yeni bir hal, hareket ve üslup kattı tebrik ediyorum. Bazılarının bu davranışları kabul etmemesine de bir anlam veremedim 4 0 Yanıtla
  • Ramazan Bezci: Eyvah seçım kaybetme şampıyonu kılıçdaroglu çok kızacak 4 0 Yanıtla
  • Murat Vural: AYI heyet mi Bu yazım hataları ne kadar devam edecek eskiden daha azdı sanki Şimdi her haberde mutlaka var… 3 0 Yanıtla
  • Kemal Kara: İktidarla muhalefeti saygın bir çerçeve içinde görmek güzel. Özel alışılmış muhalif tavırlara karşı farklı bir çıkış yaptı. Sonuçta ikisi de halkın partisi.. 1 0 Yanıtla

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