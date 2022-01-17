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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav"

17.01.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav"

AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araması üzerine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" dedi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araması üzerine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sinop programı erken saatlerde başladı. İlk olarak AK Parti Vefa Buluşması'nda parti mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelen Bakan Soylu, sonrasında ise muhtarla ile bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Soylu burada telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Telefon üzerinden salondakileri seslenen Erdoğan, "Bu kutlu yolculuğumuzun ara durağında İstanbul'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Gerçekten Sinop'u ben de çok çok özledim. İnşallah en kısa zamanda sizlerle bir arada olmanın heyecanı içerisindeyim. Süleyman Bey ile Aydın'daydık. Aydın'da muhteşem toplantılar yaptık. Gerek yapılan toplu açılış töreni ki bu toplu açılış töreninde de meydan 30 bini aşkın vatandaşımızla bir aradaydık. Orada da il danışma meclisimiz gerçekten çok büyük coşku ile gerçekleşti. Ardından Adnan Menderes Müzesinin açılışını yaptık. Bu müze açılışı çok çok önemliydi. Temenni ederim. Sizler de inşallah fırsat bulduğunuzda bu müzeyi yerinde görme imkanı yaşarsanız. Tabii, İstanbul'da biliyorsunuz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı inşa ettik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı da teşkilatımızın mensupları İstanbul Üsküdar Belediyesi ile irtibat kurmak suretiyle de orayı da gezerseniz inanıyorum ki bizlere çok dua edeceksiniz. Teşkilatımızın değerli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım; inanıyorum ki önümüzde 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav. Bu sınavı Sinop'ta bugüne kadar gerçekleşen seçimlerin çok daha üstünde, bir hazırlıkla gerçekleştirecek ve Sinop'ta özellikle bu ana muhalefete artık bugüne kadar yakaladığı imkanları vermeyeceğinizi inanıyorum. Sinop'a zaten bugüne kadar ana muhalefetin belediyelerin vs. vermiş olduğu en ufak bir hizmet yok. Ne hizmet verilmişse bugüne kadar AK Parti iktidarı olarak bizler verdik. Vermeye devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar" diye konuştu. - SİNOP

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Haziran, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" - Son Dakika
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