Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. Neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. Bize hayasızca saldıranlar bu müzelerle cevaplarını aldılar". - Son Dakika