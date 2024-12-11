Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gaziantep\'te ilginç karşılama

Politika

"En büyük silahım cinsellik oldu"

Fenerbahçe\'nin aylardır uğraştığı yıldız için Galatasaray da devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İl Başkanlığı Kongresi için Gaziantep'e giderken burada vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi, daha sonra Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Erdoğan'ı görmek için buraya gelen bir vatandaş da ilginç anlara sahne oldu. Erdoğan'ın yanına gelen vatandaş, Tiktok videosu çekip, değişik hareketler yaparak şiir okudu. Vatandaşın şiirine karşılık Erdoğan hem şaşırdı hem gülümsedi.

Vatandaşın okuduğu şiir ise şu şekilde;

"Siyah saçlarına, olmadı. Beyaz saçlarına kurban olduğum.

Tatlı sözlerine, hayran olduğum.

Kalem kaşlarına yar vurulduğum.

Bittim tükendim, Gaziantep ben de yoruldum.

Mutlu olmak istiyorsan sayın Cumhurbaşkanım, sevmeyi bileceksiniz.

Türkiye'ye, dünyaya ömrünü vereceksin.

Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı, dünyam Recep Tayyip Erdoğan.

Seninle güzel seninle…"