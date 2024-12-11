Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e ziyareti sırasında TikTok videoları çeken bir vatandaşın şiirleriyle karşılandı. "Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı, dünyam Recep Tayyip Erdoğan, seninle güzel seninle" ifadeleri Erdoğan'ı hem şaşırttı hem de gülümsetti.

11.12.2024 09:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İl Başkanlığı Kongresi için Gaziantep'e giderken burada vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi, daha sonra Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Erdoğan'ı görmek için buraya gelen bir vatandaş da ilginç anlara sahne oldu. Erdoğan'ın yanına gelen vatandaş, Tiktok videosu çekip, değişik hareketler yaparak şiir okudu. Vatandaşın şiirine karşılık Erdoğan hem şaşırdı hem gülümsedi.

Vatandaşın okuduğu şiir ise şu şekilde;

"Siyah saçlarına, olmadı. Beyaz saçlarına kurban olduğum.

Tatlı sözlerine, hayran olduğum.

Kalem kaşlarına yar vurulduğum.

Bittim tükendim, Gaziantep ben de yoruldum.

Mutlu olmak istiyorsan sayın Cumhurbaşkanım, sevmeyi bileceksiniz.

Türkiye'ye, dünyaya ömrünü vereceksin.

Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı, dünyam Recep Tayyip Erdoğan.

Seninle güzel seninle…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gaziantep\'te ilginç karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Gaziantep, Teknoloji, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Bu adam Antep'te hiç sevilmez. 18 5 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    enflasyon düşüyormu sorsaydin 13 6 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Yala yala birdahaki seçimde bir ilçe başkanı olursun 14 3 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN:
    Allah akıl fikir versin söylenecek söz kelime yok 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    İyi yala yavşak,iyi saksafon çalıyorsun,şimdi iyi mi yaptın sen,ben ve benim düşünenler senden şarküteri ürün alır mı?İşletme sahibisin, bu yalakalığından dolayı müşterin azalacak. 1 1 Yanıtla
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