Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Sert Yanıt! - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Sert Yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden CHP\'li Tuncay Özkan\'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan\'dan Sert Yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert tepki geldi. Özcan, Özkan'ın söylemlerini 'soytarı' olarak nitelendirdi ve 'Recep Tayyip Erdoğan necip milletimizin kırmızı çizgisidir' dedi. Özkan'ın FETÖ'nün önünde el pençe divan durduğunu ve medya maymunluğu yaptığını belirten Özcan, her türlü hakarette bulunanlara siyasi ve hukuki olarak en sert cevabı vereceklerini ifade etti.

26.08.2024 12:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' a sosyal medya üzerinden hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert yanıt geldi.

CHP İzmir Millletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerine tepkiler gecikmedi. CHP'li Özcan'a en sert tepki AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan geldi. Özcan, Tuncay Özkan'ı 'soytarı' olarak nitelendirdi.

'MEDYA MAYMUNLUĞU YAPAN SOYTARI TUNCAY!'

İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Özcan'ın gerçek yüzünü ortaya koyduğu açıklamasında şunları kaydetti:

'28 Şubat'ın tetikçi alçağı, FETÖ'nün önünde el pençe divan durarak aldığı destek ile kanallar kurup medya maymunluğu yapan soytarı Tuncay Özkan! Milletimizin iradesi ile seçtiği, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını pis ağzınıza alıp hakaret etme cüretini nereden, kimden buluyorsun? Kirli siyasetin temsilcisi çukur Tuncay, haddini bileceksin. Aksi takdirde her zaman, her yerde, her platformda, siyasi ve hukuki olarak en sert cevabı alacaksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Sert Yanıt!

Bebek katili terörist başı hakkında, sahibi olduğu televizyonun ekranında, 'Abdullah Öcalan'ın bugünkü siyasi tutumu Türkiye'ye çok farklı açıdan yarar sağlar' diyebilecek kadar çukursun.

1998 yılında FETÖ elebaşı karşısında el pençe divan röportaj yapıp, Susurluk olayıyla ilgili MİT belgelerinde adı geçen FETÖ elebaşını aklamak için adını temize çıkarıp, ona çanak tutacak sorular soran, FETÖ elebaşı karşısında iki büklüm olup, 'Efendim MİT iddiaları hakkında ne diyorsunuz?' diyen bir soytarısın.

28 Şubat döneminde Doğan Medya bünyesindeki Kanal D'de, 28 Şubat darbesinin medya ayağında görevliydin. FETÖ'nün kumpaslarına sahip çıkıp yayına veren, FETÖ elebaşının darbeye destek veren açıklamalarını manşete taşıyan, terörden ve teröristlerden beslenen bir maşadan başka bir şey değilsin.

Seçim döneminde troll orduları kurup, sahte anketler yayınlayıp, yalan iftira siyasetiyle milletimizi kandırmaya çalışan, algı tüccarlığına soyunan bir medya maymunusun.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Sert Yanıt!

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN NECİP MİLLETİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Özcan,'Şunu bil ki Recep Tayyip Erdoğan necip milletimizin kırmızı çizgisidir. Siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren milletin makus talihini tersine çevirmek için çalışmış ve haksızlık karşısındaki cesur duruşuyla, milletinin gönlünde taht kurmuş, Dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarfedilen her kötü söz karşısında en sert cevabı vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

3-sayfa, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Sert Yanıt! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Sert Yanıt! - Son Dakika
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