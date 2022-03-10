Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü (2)

10.03.2022 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü (2)

ABD İLİŞKİLERİ ELE ALINDI'İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye- ABD ilişkileri ele alındı.

ABD İLİŞKİLERİ ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye- ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü (2) - Son Dakika


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