Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 konusu ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e destek veren ABD Başkanı'na, Gazze'deki insanlık dramına "dur" denilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini de ifade etti.

"ABD'NİN TARİHİ SORUMLULUĞU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına "dur" denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi. Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde, İsrail'in saldırılarının derinleşmesinin ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini ifade etti.

"1967 SINIRLARI" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını temini konusu da ele alındı.

1967 SINIRLARINA DÖNMEK NE ANLAMA GELİYOR?

"1967 sınırlarına dönmek", demek bugün için 550 bin Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten atılması, Suriye sınırındaki Golan tepelerini Suriye'ye ya da Filistin'e iadesi anlamına geliyor. Bu muhtemel geri çekilme durumunda Yahudilerin Ağlama Duvarı da Müslümanların kontrolüne geçecek.