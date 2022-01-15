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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı

15.01.2022 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Toplu açılış için Aydın'da bulunan Erdoğan, Valilik tarafından Türkiye'de demokrasi mücadelesinin sembolü merhum Başbakan Menderes'in hatırasının yaşatılması amacıyla yapılan müzenin açılışına katıldı.

Müzede gezip, incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile yapılan müze, Menderes'in hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi.

Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapıldı.

Müzenin giriş kapısının önünde, Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı bulunuyor.

Müze, çağın teknoloji ve dijital dünyasına uyumlu, yeni neslin ilgisini çekecek şekilde yenilikçi bir müze anlayışıyla kurgulandı.

Modern, dijital öğeleri içeren, interaktif ve ziyaretçiyi dönemin atmosferi içine çekebilecek unsurlarla desteklenen müzede, Menderes'e ait özel eşyalara, fotoğraflara ve belgelere de yer verildi.

Menderes'in özel eşyaları bulunuyor

Giriş katında Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm, çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri de bulunuyor.

Demokrat Parti dönemine ilişkin belge ve nesneler ile Menderes'in görev yaptığı dönemde imza attığı icraatlara ilişkin görsellerin de yer aldığı müzenin bodrum katı, kütüphane ve sinevizyon odası olarak inşa edilirken, müzenin yanına da cami yapıldı.

Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa kalabilecekleri, içinde yel değirmenleri, yeşil alanlar, restore edilen Antik Roma Dönemi Köprüsünün yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük bir rekreasyon alanı, Çine Çayı'nın kenarında ise yöresel ürünlerin satıldığı ahşap 2 katlı restoran bulunuyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, cumhurbaşkanı, Müze, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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