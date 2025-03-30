Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 10 mahkum affedildi. Karar, mahkumların sağlık sorunları ve ileri yaş durumları nedeniyle alındı.

30.03.2025 00:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı.

10 HÜKÜMLÜNÜN CEZALARI KALDIRILDI

29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

AFFIN GEREKÇESİ SAĞLIK SORUNLARI

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi. Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri Resmî Gazete'de kamuoyuyla paylaşıldı.

Affedilen kişilerin isimleri ve suçları şöyle:

Ali Dinç (02.09.1933 doğumlu): Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası. Affa kocama hali nedeniyle karar verildi.

Gülden Aşık (17.03.1975 doğumlu): Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Uğur Eper (11.01.1989 doğumlu): Birden fazla suçtan (uyuşturucu ticareti, bıçak taşıma, yaralama, dolandırıcılık vb.) toplamda uzun süreli hapis cezaları. Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Şehmus Alpsoy (01.12.1969 doğumlu): Anayasayı ihlâl suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ayhan Kaba (12.01.1972 doğumlu): Kasten öldürme ve teşebbüs suçlarından 25 yıl hapis cezası. Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Hulki Nas (01.01.1978 doğumlu): Silahlı terör örgütüne üye olma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 21 yıl 3 ay hapis cezası. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Abdulkadir Ekingeni (20.12.1976 doğumlu): Kasten öldürme, sahtecilik ve hürriyeti tahdit suçlarından çeşitli hapis cezaları. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Hamit Çöklü (20.06.1958 doğumlu): Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası. Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.

Kenan Karataş (15.08.1982 doğumlu): Kasten öldürme, silah taşıma, tehdit gibi suçlardan toplam 40 yılı aşkın cezaya çarptırılmıştı. Sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ziya Yılmaz (03.05.1929 doğumlu): Ruhsatsız silah bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası. Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak üstün:
    ceza evleri doldu tabi 23 10 Yanıtla
  • Ahmet Şahin:
    Son dakika Keşke 10 Kişilik Af Hizbullah çılar olduğunu Tam Punto Yaza bilseydin.. Ama Bende yazamayacagını Biliyordum.. 22 7 Yanıtla
  • Ahmet Şahin:
    Son Dakika Af Demişsin Adlarını Doğum yıllarını Memleketlerine Herşeyi Yazmışssın.. HİZBULLAH ÇI Terör Örgütünden Yargılandıgını Neden Yazmıyorsun.. Bilmiyorsan size Tüyo Vereyim o 10 Kişi HİZBULLAH Terör Örgütünden Dolayı İçerdeler.. 17 3 Yanıtla
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