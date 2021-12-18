Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sırada bölgedeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı son olarak da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Buluşmaya Afrikalı bir genç tarafından okunan şiir damga vurdu.

"TÜRKİYE'NİN FAHRİ TEMSİLCİLERİ OLACAKLAR"

Söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM" ŞİİRİNİ OKUDU

Videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuduğu bölüm yer aldı.