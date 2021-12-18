Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu

18.12.2021 07:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Buluşmaya Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuması damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sırada bölgedeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı son olarak da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Buluşmaya Afrikalı bir genç tarafından okunan şiir damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu 'Zulmü alkışlayamam' şiiri geceye damga vurdu

"TÜRKİYE'NİN FAHRİ TEMSİLCİLERİ OLACAKLAR"

Söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu 'Zulmü alkışlayamam' şiiri geceye damga vurdu

"ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM" ŞİİRİNİ OKUDU

Videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuduğu bölüm yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu 'Zulmü alkışlayamam' şiiri geceye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu Zulmü alkışlayamam şiiri geceye damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu 'Zulmü alkışlayamam' şiiri geceye damga vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu
08:40 Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak
08:39 Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu
01:07 Kılıçdaroğlu'nun "Herkes konuşmalı" çağrısına TÜSİAD'dan cevap
00:49 Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Vergi müjdesinde değişimler olacak
00:18 Milli futbolcumuz sezonun, Inter ise tarihinin ilkini yaşadı
00:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına cevap verdi: Gündemimizde olması mümkün değil
23:44 Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, aynı silahla intihar etti
23:36 Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi
23:16 Son Dakika! 2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
Evliliği ihanet yüzünden bitmişti! Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen: Hayatımda kimse yok Evliliği ihanet yüzünden bitmişti! Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen: Hayatımda kimse yok         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü         
17:11
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 08:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement