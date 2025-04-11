Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya geldi.

11.04.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturdu.

AHMED ŞARA DA KATILDI

Dünyanın takip ettiği zirveye katılan isimler arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer aldı. İki ay aradan sonra Türkiye'ye 2. kez gelen Şara'nın çantasında askeri ve güvenlik işbirliği gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye'te gelen Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA LİDERLE GÖRÜŞTÜ

4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Colani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Colani'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesine, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani de eşlik etti.

Colani ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de ikili görüşmelerde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Antalya Diplomasi Forumu, Diplomasi, Politika, Antalya, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    Türkiye Suriye sınırı kalkmalı bence Türkiye Suriye birdir artık 21 15 Yanıtla
  • Tuna Han:
    İsrail'e Suriye hayırlı olsun bırak Suriye'yi kendi topraklarımızı bari kaptirmasak 15 20 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ülke gitti satıldı hepten 9 13 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski bir El Kaide ve El Nusra teröristi olan ve gerçek adı Ebu Mohamed El Golani olan bu adama nedense hiç güvenemiyorum. Türk askeri Suriye'de El Kaide teröristlerine karşı operasyon yaptığında bu adam da Türk askeri ile çatışmaya girdi mi acaba. Benim bir vatandaş olarak merak ettiklerimi inşallah hükümet yetkilileri de merak ediyor herhalde. 13 7 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kafa Keren tecafuzcu 6 8 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    He az suriyeli var zaten sinir kalksin hepsi gelsin. israile de bos ulke birakmis olursun. mal 5 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı
Ordu’da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti Ordu'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Kocaeli’de gaz kokusu alarmı Kocaeli'de gaz kokusu alarmı
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
08:39 Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu
08:37 Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
08:34 Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
08:21 Başkent karlar altında Başkent karlar altında
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 20:52:03. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement