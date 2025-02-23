Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye "şaibe" göndermesi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye "şaibe" göndermesi

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 bin kişiye seslendi. CHP'ye "şaibeli kurultay" iddiaları üzerinden göndermede bulunan Erdoğan "Şaibesiz şekilde bugüne geldik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.

23.02.2025 10:46
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 8. olağan büyük kongresi öncesinde alanda toplanan 60 bin kişiye hitap etti.

CHP'ye "şaibeli kurultay" iddiaları üzerinden göndermede bulunan Erdoğan "Şaibesiz şekilde bugüne geldik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KONGRE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

"KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ BU GÜNLERE GETİRDİK"

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

"SİZLERDEN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA GAYRET İSTİYORUM"

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.

Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

"DIŞARIDAKİ KATILIM 60 BİN"

AK Parti'mizin mihenk taşlı hanım kardeşlerim, sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.

"KONGRE KONUŞMAMIZDA UZUN UZUN HASBİHAL EDECEĞİZ"

Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan\'dan tarihi kongre öncesi CHP\'ye "şaibe" göndermesi

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Şahin Zorlu:
    boş konuşuyor şimdi onun aklı ekrem de dir 2008 388 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Kendi iç muhasebeni yaptıgın içinmi bolu yangınının sorumlusu bakana dokunamadın.2028 de resmi olarak seçime girme en gerekirken şimdiden hukugu nasıl yok edip girerim hesabındasın yetmiyor rakip olarak gördüğün ekrem'i bel altı oyunlarla yok etmeye çalışıyorsun 1136 82 Yanıtla
  • Apple User:
    Merak ediyorum Ekrem cumhurbaşkanı olursa Akp yalakalarının durumunu 733 22 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Gururumuz Dünya Lideri! Seviyoruz seni koca yürekli adam! 129 591 Yanıtla
  • ci Ayen:
    Asgari ücretliye emekliye fitre sadakayı reva gören hükümetin allah belasını versin 490 67 Yanıtla
  • GÖKMEN:
    ben mhp liyim ,artık kimse inanmıyor maalesef 442 41 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu şovlara tok olduğumuzu düşünüyorum.. Dini kelimeler ile olacak iş değil bu, isterseniz hatim indirin 1 kuruş oy yok size bizden. 406 11 Yanıtla
  • Fenerlim Fenerlimm:
    REİS DİYORSA DOGRUDUR 15 247 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    herkes kendi evi ile ilgilensin komşunun isine karışmak dedikodusunu yapmak insana yakismaz 227 18 Yanıtla
  • Uğur Kocabozdogan:
    2028! Sonrası merakla bekleniyor yüz değişimi randuvaları hesap kapatma birlikde resim silinmeleri yurt dışı kaçış pilanları 90 0 Yanıtla
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