Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

20.04.2022 17:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz" "Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız" "Sadece geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

"Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız"

"Sadece geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır"

"Milletimiz masanın altındaki kirli pazarlıkları biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz' - Son Dakika


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