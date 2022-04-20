Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

"Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız"

"Sadece geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır"

"Milletimiz masanın altındaki kirli pazarlıkları biliyor"