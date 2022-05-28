Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

28.05.2022 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden liderler, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra ikili görüşmeye geçti. Azerbaycan-Türkiye ikili dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağına duyulan güven dile getirildi. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde birlikte olmalarının iki ülke arasındaki kardeşliğin simgesi olarak değerlendirilirken, Devlet başkanları, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan'ın önemine dikkat çekerek, bunun iki ülkenin üst düzeydeki ilişkilerin bariz bir numunesi olduğu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin genişlemeye devam edeceği belirtilen görüşmede, ikili ilişkilerin geleceğiyle ilgili konular ele alındı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

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