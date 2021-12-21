Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

21.12.2021 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Olaf Scholz, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
20:15 Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru
20:15 Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
19:04 Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
20:49
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 21:09:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement