Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

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Çözüm süreci tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir 'ana dil' çıkışı geldi. Erdoğan, ''Sırf inancından dolayı, sırf anasının dilini konuştu diye milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi'' ifadelerine yer verdi.

14.10.2024 15:50  Güncelleme: 16:09
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşması sonrası gündeme gelen yeni çözüm süreci tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

"ANA DİLİNİ KONUŞTUKLARI İÇİN..."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, "İnancını özgürce yaşayanlar, sırf inancından dolayı, sırf anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekilendi, ötekileştirildi. Vatandaşına üstten bakan, tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

"KÜRTLER DE ARTIK SİLAHLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ GÖRDÜ"

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk de geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Yeni bir çözüm süreci olur mu?" sorusuna "Beklentiler, onurlu bir barışın sağlanması, Türkiye'nin tüm yurttaşlarını, Kürtler'i kucaklamasını isteyen bir politika izliyoruz. Bildiğiniz gibi ötekileştiren, yok sayan anlayış var. Yapılan açıklamalara değer veriyoruz. Kürtlerin bir halk olduğunu, hakları olduğunu içselleştiremezseniz hiçbir şey çözemezsiniz. İkincisi; Ortadoğu'nun ateş çemberi içinde olduğu bir dönemde kucaklayıcı bir politika şart. Biz de buna katılıyoruz. Demokratik bir anayasa gerekli! Bu sadece sözde olmaz. Bir tarafta siyasilerin toplumu da hazırlaması lazım. Toplumu, medyasıyla hazırlayamazsınız çözemezsiniz. Samimiyet testinden geçilmesi gerekiyor. Siyasetçilerin birbirleriyle sohbet edeceği bir ortamın olması değerli. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı. Atılacak doğru adımlar sonucunda sıkıntı da olmaz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • mehmet topcu:
    sayın cumhurbaşkanı farkında değil galiba TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ANADİLİ TÜRKÇEDİR! 75 35 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Anayasayı değiştirmek, yeniden aday olmanın önünü açabilmek, ve istedikleri her türlü yasayı anayasaya eklemek, anayasanın 4 maddesine dokunabilmek için terörist dedikleri DEM partisine şirin gözükme çabaları olduğunu çok rahat görebiliyoruz 73 15 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    oy için her yol mubah 74 1 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    makam nelere Kadir 55 4 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Tek dil, tek bayrak için binlerce yıldır verilen çaba bir kişinin taviz vermesi ile yıkılırmı ? Asla 44 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunlari neden isitip isitip getiriyorsunuz ki ?? hayirdir ? 36 5 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    anayasa değişikliği için gelinen nokta 26 1 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    onurlu bir barış ne demek eyyy gafil, kim kiminle küs??? siz siyasi olarak rant devşirme niyetindesiniz, siz istiyorsunuz ki terör örgütüne biraz daha ılıman baksın devlet başka hiçbir derdiniz yok...bunun cevabını görsel olarak paylaşabilirim sizinle 18 6 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Tanrı Tekdir Ordusu Türk'tür ?????????? 6 1 Yanıtla
  • Azad Sen:
    Türkiye bir insan veya bir canlı değil devlettir devletlerin anası yoktur dilide yoktur dolayısıyla Türkiye’nin resmi dili Türkçe ise Kürtler dilini nerde konuşacak bin yıllardır bu Kürt halkı medreselerde kürtçe eğitim ve anadilini kullanıyordu yani 1910 da böyle birşey yoktu bunu kabul etmek zorundayız kimse kimseye anayasa ile dilini değiştiremez olmaz sürdürüle bilirliği olmayan devletin başına beladan başka bişey getirmez 1 0 Yanıtla
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