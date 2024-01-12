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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız. Büyükşehir ve kalan illeri de bu hafta açıklayacağız" dedi.

12.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını pazar günü duyuracaklarını söyledi.

"PAZAR GÜNÜ ANKARA VE KALAN İLLERİN ADAYLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz.

"İTTİFAK OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak başından itibaren gayet samimi bir havada, Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz diye arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI ONLARA BEKLEMEDİĞİ BİR HÜSRAN YAŞATACAK"

Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok güçlü el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

GAZZE VE KIZILDENİZ YORUMU

Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Orantısız bir güç kullanımını İsrail, Filistin'de yapmakta. İngiltere zaten ABD ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Yemen, Husiler aracılıyla gereken cevabı vereceğini söylüyor. Şu anda çok değişik kanallar değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek ABD gerek İngiltere'ye karşı başarılı savunmalar yaptığını farklı kanallardan alıyoruz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
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