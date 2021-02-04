Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

04.02.2021 20:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.Erdoğan ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'i de ayrı ayrı kabul etti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti - Son Dakika
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