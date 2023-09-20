Karabağ'daki ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e destek telefonu

Operasyon yapılan evde açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu gündemdeydi.

AZERBAYCAN'A DESTEK YİNELENDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı. Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

BÖLGESEL KONULAR MASADAYDI

İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.