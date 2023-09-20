Karabağ'daki ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e destek telefonu - Son Dakika

Karabağ'daki ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e destek telefonu

Son Güncelleme: 20.09.2023 21:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu gündemdeydi.

AZERBAYCAN'A DESTEK YİNELENDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı. Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

BÖLGESEL KONULAR MASADAYDI

İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karabağ'daki ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e destek telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'daki ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e destek telefonu - Son Dakika
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