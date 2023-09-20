Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu gündemdeydi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı. Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.
İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Karabağ'daki ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e destek telefonu - Son Dakika