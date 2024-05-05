Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile son dönemde aralarında sorun olduğu iddialarını net bir dille yalanladı. Erdoğan'ın, "Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDA SORUN MU VAR?

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sorun olduğu iddiaları gündeme gelirken, tartışmalara ilişkin net yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kurmaylarıyla yaptığı istişare toplantılarında Bahçeli arasında sorun olmadığını söylediği öğrenildi.

ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI'NDA HİÇBİR SORUN YOK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan'ın, "Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" dediği ifade edildi.

BAHÇELİ, "CUMHUR İTTİFAKI SONUNA KADAR VAR OLACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayan MHP lideri Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yayınladığı ve arka planda Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı video, "Cumhur İttifakı'nda çatlak" şeklinde değerlendirmelere neden olmuştu. İddiaları geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yalanlayan Bahçeli, "'Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı, balans ayarı çekti', 'MHP- AK Parti savaşı yükleniyor' Bu iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak." demişti.