Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

14.11.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

3 Ekim tarihindeki bir önceki görüşmenin adresi MHP lideri Bahçeli'nin evi olmuştu. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

Teröristbaşı Öcalan çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bahçeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında görüş ayrılığı olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    iyi çalışmalar dileriz 8 21 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Az kaldı erdoGan, emekliler size yetecek. Sabredin kurtulacaksınız, tabii millette sizden.... 19 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Onunla görüş bununla görüş şu toplantı bu toplantı sonuç -0- ENFLASYON TAVAN. Ülkede intihar eden edene olaysız gün yok Ekepenin tek derdi seçim oy koltuk üçlemi ülke şöförsüz kamyon gibi rampa aşağı 15 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Reis İşini Bilir yine birşeyler dönüyor 6 8 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    erken seçim kararı alın Türkiye değil tüm dünya kurtulsun sizden 11 3 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Kim ne derse desin öteki tarafın belediye de yaptığı pislikleri çöp toplamaktan dahi aciziyetini görünce .. beterin beteri de varmış diyor insan kendi kendine .. 0 4 Yanıtla
  • Ender seker:
    allah dünyayı kurtarsın sizden 2 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    İki it yanyana 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Erdoğan: Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak... En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir" 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.