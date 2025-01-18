Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörü bitirme sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır'' diye konuştu.

18.01.2025 17:46  Güncelleme: 17:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalarda kritik açıklamalarda kritik mesajlar verdi.

"GELİŞMELER NİHAİ AŞAMAYA YAKLAŞTI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleri ile başlayan terörün sona erdirilmesine ilişkin süreçle ilgili konuşan Erdoğan "Yine Mersin'i yakından ilgilendiren bir diğer gelişme terör örgütü PKK'nın feshedilmesini, silahlarının teslim edilmesini ve militanlarının dağıtılmasını hedefleyen gayretlerdir. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"EĞER ÖRGÜT ÇAĞRIYI REDDERSE MESELEYİ KENDİ MECRASINDA ÇÖZERİZ"

"Bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİM HER TÜRLÜ HESABIN ÜZERİNDEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin ayrıca şunları söyledi: Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bununla birlikte merhum Akif'in "Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" mısralarındaki mesajını da kimse unutmasın. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir.

Elbette kahraman şehitlerimizin her türlü hesabı üzerinedir. Herkesin takip ettiği üzere tüm çalışmalar şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetlerine en küçük bir halel getirmeyecek şekilde yürütülmektedir. Buradan tekrar hatırlatmak isterim ki gerek ülke içinde gerek bölgemizde gerekse dünyada attığımız her adımın bir gayesi vardır. Bu da ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na, geçmişin tüm sorunlarından arınmış, yüklerinden kurtulmuş, mevcut imkanlarını en üst düzeyde kullanan hedeflerine kararlılıkla yürüyen bir devlet olarak girmesidir.

"BİZİMLE BU YOLDA YÜRÜYECEKLERE KAPIMIZ AÇIKTIR"

Artık yeni hayaller kurma, yeni projeleri hayata geçirme, yeni şeyler söyleme, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar istiyoruz, güvenlik istiyoruz, huzur ve refah istiyoruz. Biz Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber kazanalım istiyoruz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese kollarımız da kapımız da yüreğimiz de açıktır. Zihinlerinin gerisinde başka hesaplar olanlar da hiç kusura bakmasınlar artık kimseye bunları yutturamazlar, kimseyi kandıramazlar, kimsenin zihnini ve kalbini bulandıramazlar."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Öte yandan Erdoğan Suriye'deki terör örgütlerine ilişkin ise "Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü, sosyal barışını, imanını sağlamaya yönelik her gayrete destek vereceğiz. Bilhassa ülkenin üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli\'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Mersin, Yaşam, Dünya, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • COŞKUN BARIŞ:
    madem bitebiliyordu şimdiye kadar neden beklediniz neden bu kadar şehit verdik 224 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bahçeli mi gündeme getirdi?Bırak bütün milleti kendi taraftarların gibi zannetme!!!Bu memlekette ne olup bittiğini görenlerde var... 208 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yeterki koltuğunuz gitmesin. Onun dışında binlerce şehit verilmiş anabalar babalar evlatlar acılar çekmiş yetim öksüz kalmış kimin umurunda. Bir önceki seçimde teröristlerle işbirliği yapıyorlar diye iftira atıp şimdi bunun tam tersini yapmanız çok manidar. 199 3 Yanıtla
  • Murat seker :
    Vay be sen yıllarca teroru bitireme şimdi teröristten medet um katillerle iş birliği yap 179 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Daha neler göreceğiz ülke Türkiye bitti... 174 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kalleş Dünya burası 164 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    milleti aptal yerine koyuyorlar aslında öyle akpli sığırlar buna inanıyor 54 5 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Buraya olumsus yorum yapan. Kişiler, Dünyayı elinizdeki, Telefondan ibaretmi sanıyorsunuz? Dünyanız bulunduğunuz ortamdanmı ibarettir, Terör. Sadece eline silah alan katliam yapan, kişilermi,? Arkasındaki, Devletleri, Amaçları. Niyetlerini, okuyamassanız. Ancak bu şekil yorumlar yaparsınız. Karşınızda, Abd. İsrail. Avrupa, Rusya, iran, gb. Devletler ile mücadele ediyoruz. Onların oyununa, gelen bazı Kürt kökenli vatandaşları, da unutmayın. 6 36 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    karşılığında ne alacaklar peki ne vaad ettiniz 25 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    senin haberinde yoktur kesin. 26 1 Yanıtla
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