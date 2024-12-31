Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti. Erdoğan görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

31.12.2024 16:50  Güncelleme: 17:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak yeni yıllarını tebrik etti. Erdoğan telefon görüşmesinde Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

Yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınlayan Erdoğan, "Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

"ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Seçimlere ve bölgede patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak." diye konuştu.

"REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesinin 2025 yılı hedeflerine ulaşılacağını teyit ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'YE GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

2024 senesinin son haftalarının köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğu Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel\'in yeni yılını kutladı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sezgin Yavuz:
    kutlayın tabi milleti soydunuz aç bıraktınız viskiyle kutlayın şarapla kutlayın yiyin efendiler yiyin elbet bizimde söyleyecek sözümüz olacak zamanı gelince 44 11 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bir kerede Türk vadandaşlarına birşey yapın, bize gelince laf, Suriye’ye elinizden geleni yapın 40 2 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Sayın Öcalan’ın da kutlayın reisim. 27 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞIMIZIN şampiyonluğunu el ele kol kola Türkiyeyi yine siyah beyaza boyayacağımız sağlıklı mutlu bereketli bir yıl olsun İNŞALLAH 9 14 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Yılbaşı gelmeden asgari belli olmadan zamları verdiniz enflasyon düşecek yalanıyla hep kandırmaca uydurmalar yaptınız gıdaya elektrik su herşeye zam bugün otoparka aracı çektim adam diyor abe yarından itibaren zamlı olacak hani önlem Allah kabul etmesin olan gariban Fakire oluyor 10 1 Yanıtla
  • k K:
    bir tarafta Chp baskanin dokunulmazliginin kaldirtip hapse alilmasini iste öbür tarafta yilbasini kutla. bu ADAMA güvenmek için hiçbir neden yok 6 3 Yanıtla
  • Ali:
    Bu kadar da olmaz diyorsun bakıyorsun oluyor birbirlerine demediklerini bırakmıyorlar sonrada bayram yeni yıl kutluyorlar ülke olarak zihniyet olarak değişmediğiniz müddetçe bu zihniyet olacak 2 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Apoyu unuttun galiba asıl onun yeni yılını kutlayin 1 0 Yanıtla
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