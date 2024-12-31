Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel\'in yeni yılını kutladı

Politika

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak yeni yıllarını tebrik etti. Erdoğan telefon görüşmesinde Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

Yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınlayan Erdoğan, "Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

"ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Seçimlere ve bölgede patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak." diye konuştu.

"REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesinin 2025 yılı hedeflerine ulaşılacağını teyit ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'YE GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

2024 senesinin son haftalarının köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğu Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız." dedi.