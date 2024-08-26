Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

Politika

Herkes Sacha Boey\'in bu asistini konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan'ın 76 yaşına giren Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etmesi dikkat çekti.

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

BAHÇELİ İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. yaş gününü kutlayan Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etti.