Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü münasebetiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 76 gül hediye etti. Bahçeli de geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın 70. yaş gününde 70 gül göndermişti.

26.08.2024 10:16  Güncelleme: 10:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan'ın 76 yaşına giren Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

BAHÇELİ İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. yaş gününü kutlayan Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Doğum Günü, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Önder null: bence ikisinin aşklarını gizlemesi kötü bisey cikip aciklansin ilk destegi ben veririm :) 14 12 Yanıtla
  • Emre Acar: İstemeye giderken 100 gül olurdu :)) 14 10 Yanıtla
  • Baris Zorlu: resimdeki 17 25 Aralık takbimi bayağı etkilemis 7 6 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: İmreniyorum size:) 4 5 Yanıtla
  • abuzer yavuz: bahçeli 76 yaşında 86 gibi görünüyor 3 3 Yanıtla
  • Zafer Budak: Körler sağırlar birbirini ağırlar 3 3 Yanıtla
  • Said Demir: Vay be olaya bak 4 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var - Son Dakika
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