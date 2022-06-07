Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde kabul etti" denildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.10'da başladı.

Kaynak: DHA

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