Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

07.06.2022 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.10'da başladı.

Görüntü dökümü:

- Görüşmeden detay

Haber:  ANKARA,


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Son Dakika

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