Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.10'da başladı.
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Haber: ANKARA,
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