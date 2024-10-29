Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bahçeli'nin kürsüden yaptığı "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olup olmadığı konusu ise büyük merak konusu oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONUSU İSTİŞARE EDİLDİ

AK Parti içinde konuyla ilgili farklı görüşler bulunsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin 'terörsüz Türkiye' konusunda atılacak adımları istişare ettiği ve son açıklamaların da bu çerçevede yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi konuşmasından dolayı tebrik ettiği de belirtiliyor.

"ÇIKIŞIN BAHÇELİ TARAFINDAN YAPILMASI BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KIYMETLİ"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı içinde 'terörsüz Türkiye' için tam bir mutabakat olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, 'MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz' şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli. Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı. Bu süreç; Orta Doğu'daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada 'siyonist plana Kürtleri kurban etmem' diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor" görüşünü dile getirdi.