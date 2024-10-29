Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olup olmadığı büyük merak konusu olmuştu. AK Partili kaynaklar Erdoğan ile Bahçeli'nin 'terörsüz Türkiye' konusunda atılacak adımları istişare ettiğini ve son açıklamaların da bu çerçevede yapıldığını iddia ederken, bu konu hakkında parti içinde farklı görüşler bulunsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dolayı Bahçeli'yi tebrik ettiği de ifade ediliyor.

29.10.2024 09:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bahçeli'nin kürsüden yaptığı "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olup olmadığı konusu ise büyük merak konusu oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONUSU İSTİŞARE EDİLDİ

AK Parti içinde konuyla ilgili farklı görüşler bulunsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin 'terörsüz Türkiye' konusunda atılacak adımları istişare ettiği ve son açıklamaların da bu çerçevede yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi konuşmasından dolayı tebrik ettiği de belirtiliyor.

"ÇIKIŞIN BAHÇELİ TARAFINDAN YAPILMASI BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KIYMETLİ"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı içinde 'terörsüz Türkiye' için tam bir mutabakat olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, 'MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz' şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli. Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı. Bu süreç; Orta Doğu'daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada 'siyonist plana Kürtleri kurban etmem' diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    Sayın cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum güzel çalışmalarından dolayı Aynı zamanda Sn devlet bahçeliyi güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum Güzel şeyler yapacaklarına gerçekten inanıyoruz Her şey Türkiye’nin menfaati için yapılıyor Her şey çok güzel olacak 14 154 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Dalyarakmisin birader 0 0
    Beşiktaş 1903:
    Sektir laa Düne kadar yirtiniyordunuz chp demleniyor diye 0 0
    mehmet:
    SENİN AA PITTIGINA 0 0
  • oktay sayar:
    böylelikle mhp bitiş noktasına kadar gider 125 12 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yazik....... 107 5 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Kendinin söylemideklerini sözcüsüne söyletmiş 105 7 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    bunların tabutu nezaman kalkacak 65 yasından sonra akıl saglıgı yerınde raboru ıstenıyor milletten bunlar dan neden ıstenmıyor neden gozetım altında tutulmuyor 92 7 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Ben de ikinizi tebrik ediyorum inşallah başarırsınız güçlü ve huzurlu bir ülke için 13 85 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Chp dese yirtinirdin 0 0
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