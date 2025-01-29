Kartalkaya'da meydana gelen büyük yangının ardından, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Kartalkaya'daki yangın, 78 kişinin ölümüne neden olurken, Bakan Ersoy'un bu süreçteki tutumu tartışılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili "Kimin sorumluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz" ifadelerini kullandı.
Grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin mikrofon uzattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifası ya da bir görevden alma söz konusu mu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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