Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

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AK Parti grup toplantısının ardından koridorda mikrofon uzatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifası ya da bir görevden alma söz konusu mu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

29.01.2025 13:22
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Kartalkaya'da meydana gelen büyük yangının ardından, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Kartalkaya'daki yangın, 78 kişinin ölümüne neden olurken, Bakan Ersoy'un bu süreçteki tutumu tartışılmaya başlandı.

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili "Kimin sorumluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN YANITSIZ BIRAKTIĞI SORU

Grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin mikrofon uzattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifası ya da bir görevden alma söz konusu mu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Uğur BOZKURT:
    İlk seçimde yolcusun, hazırlan ...(EMEKLİ) 170 19 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yeni doğan skandalı, maden faciaları kim istifa etti ya da ettirildi. Yine yaz deftere 173 6 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Görevden alınması yetersiz cinayetten yargılanmalı 151 10 Yanıtla
  • osman şahin:
    BAKAN AKP LI OLUNCA DOKUNULMAZDIR 130 5 Yanıtla
  • Neccom:
    soruşturması bitmeyen bir konu için neden istifa etsinki, zaten konu otel sahibi, muhasebeci ve denetimi yapan şirket suç ortakları görünüyor 13 117 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    tek sorumlu AKP ve onun yetersiz kadrolarıdır,AKP halka ve yargıya mutlaka hesap verecektir. 95 12 Yanıtla
  • selami inel:
    Ayakta duramiyor ülke yönetiyor........... 86 12 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Güç suçun koruyucusu, suçlu gücün teminatı olmuş.. 95 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bence o soruyu soranı yarın görevden uzaklaştırırlar:)))) 81 7 Yanıtla
  • kayserili:
    istifa günah :) 83 2 Yanıtla
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