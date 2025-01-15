Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu istediği ancak haftalarca randevu alamadığı iddia edildi. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

15.01.2025 15:14  Güncelleme: 15:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yılmaz'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın'ın da yönetim kurulunda olduğu Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuyu anlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği ancak Erdoğan'ın bu talebe karşılık vermediği öne sürüldü.

BOMBA İDDİAYA JET YALANLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedi, haftalarca randevu alamadı' iddiası doğru değildir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyeleri ile gerekli durumlarda bir araya geldiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ile kabine toplantılarında, bakanlık programlarında ve gerekli durumlarda bir araya gelmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş\'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cocukluk askimsin:
    reisin öyle herkese verecek zamanı yok. ha zam verecek zamanı var 35 10 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Bakan da kim oluyor Reis ile görüşmek kolay mı öyle 11 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCASI DEĞİŞİK ISLER ICINDE OLURSA 25 1 Yanıtla
  • Mobilya:
    RTE bu konuları iyi bilir. İhalelerde Halife payını. Kadın galiba biz bu işi senden öğrendik affet diyecek. Çalıyorlar ama Camide KURAN OKUYORlar. Takiyye bunların işi. NASILSAN ÖYLE YÖNETİLİRSİN. 24 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu zilli zaten sarayin kanciği 22 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu kadının hala görevden alınmaması rte nin ahlakını gösteriyor ! 21 0 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Bu haberi duyunca ona itibar eden ciddiye alanlara. Yalan haber olacağını değerlendiremeyen insanları, Dr. Muayenesine sevk etmek gerekiyor. 2 17 Yanıtla
  • Naci Tastan:
    Yok ya birde sizin yalanlarınıza inanalım 2 0 Yanıtla
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