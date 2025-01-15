Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yılmaz'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın'ın da yönetim kurulunda olduğu Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuyu anlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği ancak Erdoğan'ın bu talebe karşılık vermediği öne sürüldü.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedi, haftalarca randevu alamadı' iddiası doğru değildir" denildi.
Açıklamanın devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyeleri ile gerekli durumlarda bir araya geldiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ile kabine toplantılarında, bakanlık programlarında ve gerekli durumlarda bir araya gelmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi - Son Dakika
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