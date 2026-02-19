Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin yeni üyelerini kabul etti.
Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme sonrasında basına herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti - Son Dakika
