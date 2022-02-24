Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplanacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplanacak

24.02.2022 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Saat 11.00'de başlayacak zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki ziyareti nedeniyle zirveye katılamayacak.


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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Milli, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplanacak - Son Dakika


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