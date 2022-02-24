Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı (3)

24.02.2022 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı (3)

'SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'İletişim Başkanlığı'nca zirvenin ardından yazılı açıklama yapıldı.

'SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

İletişim Başkanlığı'nca zirvenin ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı. Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.


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Recep Tayyip Erdoğan, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı (3) - Son Dakika


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