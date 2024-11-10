Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katılıyor. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan "Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

10.11.2024 09:11  Güncelleme: 09:20
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenle Anıtkabir'de anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüdü.

ATATÜRK MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNEREK SAYGI DURUŞUNA KATILDI

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te tüm yurtta sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir\'de

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • McA !:
    Adam ı böyle Esas duruş a , Saygı duruşuna getirtir "Mustafa Kemal ATATÜRK" 1881- Ölümsüz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu 30 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok güzel görüntüler mekânın cennet olsun Atam 30 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu sene bir mazeret bulamamışlar mı? 20 14 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    cumhuriyet ile alakası olmayan bir herifin ne işi var anıtkabirde... 18 11 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    cankaya geldiyse planı vardır benden sana oy cıkmaz 17 7 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Mirasını yediniz. Kurmuş olduğu bütün kurumları sattınız. Ankaranın tek yeşil alanına çiftliğe saray yaptınız. Har vurup harman savurdunuz. Şatafat, israf herşey sizde 17 2 Yanıtla
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