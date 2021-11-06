Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da yöresel kıyafet ve Kürtçe şarkılarla karşılandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da yöresel kıyafet ve Kürtçe şarkılarla karşılandı

BATMAN - Batmanlı kadınlar yöresel kıyafet ve uyarladıkları Kürtçe şarkılarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting alanında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni için geldiği Batman'da yöresel kıyafet giyen Batmanlı kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladıkları Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı yöresel kıyafet ve Kürtçe şarkılarla karşılayan Batmanlı kadınlardan Müyesser Fidan "Biz Batman 'ne Batman 'ne bu yörenin parçası olan bu türküyü Cumhurbaşkanımıza uyarladık. Kendisini bu şekil karşılamayı ve lavantalarla gücün simgesi olan lavantalarla karşıladık. 3 yıldan beri Cumhurbaşkanımız buraya gelmediği için çok özlediğimizi diye belirtmek için Batman Min Beriya Te Kiriye türküsüyle karşılamayı uygun gördük" dedi.

Gülhan Bagrıyanık ise "Bugün Batman'da bir bayram, bir şölen var. Çünkü Cumhurbaşkanımızı misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız için çok güzel şarkılar hazırladık ve kendisine söyledik inşallah beğenmiştir. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi söylediğimiz şarkılarla kendisine ilettik inşallah beğenmştir. Kürtçe şarkılarımızı Cumhurbaşkanımıza uyarlayarak söylemeye çalıştık teşekkür ederiz" diye konuştu.