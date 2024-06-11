Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

11.06.2024 19:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Ayşe Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağci'nin silahlı saldırısına uğradı. Özyağci tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Sinan Ateş, saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Abdullah Çelik: sırtını sıvazlayıp günderir 45 37 Yanıtla
    Fırat Karakayacı: Abdullah çelik. her masada varsın derdin ne senin 3 7 Abdullah Çelik: Fırat yenim bazı gerçekler acı oluyor bazı insanlara dokunur sanada dokundı galiba 7 2
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    mehmet özcan: saraydakinin hayırlı bir işini gördünmü 30 70 Selami Karagülle: Reisin şerle işi olmaz 6 8
  • Yunus Uslu: İnşallah çözülür . Şu yetimlerim az da olsa içi ferahlar 27 2 Yanıtla
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