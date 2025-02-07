Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

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AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelirken yoldaki billboardlarda okuduğu yazılar üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Erdoğan, "Neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor" ifadelerine yer verdi.

07.02.2025 17:17
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AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"SENİN HAYALLERİN BİZE ULAŞAMAZ EKREM"

"Gelirken billboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar" diyen Erdoğan, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Sözlerinin devamında Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu\'na yüklendi

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • müslüm yılmaz:
    Reis Ekrem'le baş edemezsin, adam hem çalışıyor hem de seviliyor, bugüne kadar hiç seçim kaybetmedi. Seçimde karşına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarsa hiç şansın yok, ezer geçer. 2392 1304 Yanıtla
  • Erkan Kara:
    onlar hayal eder reis siz icraat yaparsınız Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah durmak yok yola devam Vandan kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyorum size 1583 950 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Gecen bi kadin soruyor eko’ya. Bir tane icraatinizi gosterin diye. Gosteremiyor yok. Lafi eveleyip geveliyor temel nasil arilir siz biliyormusunuz diyor kadina. Ama soruya gram cvp yok.. 1697 377 Yanıtla
  • mevlüt türker:
    GENE ÇAKTIN EKREMMMM NERDE O KONUTLAR BİZ NİYE GÖRMÜYORUZ BUNLARDA IRSİ GALİBA SALLAMAK NE GÜLDÜM YAAA 1494 471 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    BAY KEMAL DE ATIYORDU AMA BU ÇIRAK EKREM BAY KEMAL USTASINI GEÇMİŞ BİZİM ORDUNUN YENİ MAKİNELİ TUFEĞİ VAR P76 EKREM EFENDİ ONUN HIZINI GEÇTİ ATIYOR NAMLU ATEŞ OLMUŞ 1682 210 Yanıtla
  • Esentepe:
    REIS. SANA MUAHTAB OLAN BIRIS DEG8L. YORMA KENDINI! 1640 231 Yanıtla
  • Çelikk:
    Suç Atmakta üstüne yok Burak adam işini yapsın İmamoğlu na yüklen mee 816 849 Yanıtla
  • Ahmet Kaptı:
    Sahtekar ekrem işi gücü algı ve yalan nasıl olsa kitlesi inanıyor desteksiz salliyor 1238 265 Yanıtla
  • Ramazan cicek:
    Ne Ekoyu Ne Seni Severim Ama Ekoda Senin kadar imkan olsa o da yapar 599 695 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    senin kadar yapamazda senin kadar calamazda para yok çünki vergiler anca senin cebine dolduruyor Tayyip... 361 532 Yanıtla
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