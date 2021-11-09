Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti Açıklaması

09.11.2021 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu.

Vatandaşların "Reisi ara" tezahüratlarının ardından buluşmaya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitap etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden iki dize okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hep beraber inşallah 2023'e giriyor muyuz, 2023 için hazırlıklar tamam mı? sorusuna vatandaşlardan "Evet tulum çıkartacağız" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Arifiye'nin hakkını vereceksiniz tamam mı? Arifiye'de yapılan yanlışlıkların haddini bunlara bildirmeye hazır mıyız? Hastanemiz de bir taraftan yapılmaya başladı. İnşallah sağlıkta da biz neler yaptık, neler yapıyoruz; bunun da haddini yine bunlara bildireceğiz. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak nereden anlar? Sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. Kapı kapı ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla beraber yaptığımız zaman evelallah Sakarya'ya inanıyorum. Sakarya'nın kadınlarına, gençlerine inanıyorum ve Sakarya'dan da Allah'ın izniyle tulum çıkaracağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda da taviz vermeyin. Birbirimizi Allah için sevmeye, devamlı bunu anlatmaya sürekli olarak devam edin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Binali Yıldırım da "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sakarya hazır, inşallah bu heyecanla bu coşkuyla 2023'te zafer bizim olacak." dedi.

Telefon görüşmesinin ardından partililer ve Yıldırım "Bir Şarkısın Sen" adlı şarkıyı söyledi.

Daha sonra partililere seslenen Binali Yıldırım, buraya sadece ziyaret planladıklarını, ziyaret sonrası kendisini dışarda bekleyen yol arkadaşlarını görmenin gururların en büyüğü olduğunu söyledi.

"Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir kadronun elemanıyız" diyen Yıldırım, partililere şöyle hitap etti:

"20 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine, her karış toprağına liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber projelerle mührümüzü vuran bir kadroyuz. AK Parti'yiz, AK kadrolarız. Sakarya bugün İstanbul'la komşu kapısı oldu. Kuzey Marmara Yolu çıktık, 1 saat olmadan buradayız. Hızlı tren Sakarya'ya geldi mi, bölünmüş yollarla bütün komşu illere Sakarya bağlandı mı? Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Bugün kendini bilmez bazıları şehitlerimize el, dil uzatıyorlar. Bunun hesabını Sakarya soracak mı? 2023'e hazır mıyız? 2023'te tekrar milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla Sakarya'dan Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Bu arada 2024'te belediye başkanımızı da unutmayalım. İki dinleyeceğiz bir konuşacağız. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Söz ağzınızdan çıkmadan sizin mahkumunuzdur. Söz dışarı çıktı mı artık siz o sözün mahkumusunuz. Şehitler bizim baş tacımızdır. Peygamberimizin komşularıdır. Şehitlerimizin ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Onun için hiç bunlara aldırış etmeyin. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Cep Telefonu, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli 20:34 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 20:25 Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Eski sevgilisi ve iş arkadaşını kurşun yağdırdı! Biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı 20:17 Eski sevgilisi ve iş arkadaşını kurşun yağdırdı! Biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı
Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim 20:01 Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Son Dakika Haberleri
20:47 Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz
20:33 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli
20:26 Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi
20:24 Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
20:20 Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
20:17 Eski sevgilisi ve iş arkadaşını kurşun yağdırdı! Biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı
20:14 Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor
20:01 Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
19:59 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti
19:24 Ümit Karan'dan ilginç Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz         
20:48
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti         
20:20
Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor         
20:14
Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı         
19:00
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var         
17:19
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 20:55:10. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement