Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

20.05.2022 22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna- Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü - Son Dakika


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