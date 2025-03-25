Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz. Hak arama ile hakaret arasındaki çizgiyi Gençlerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklarda yaşanan provokatif olaylara tepki gösterdi. Erdoğan, ''Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz. Hak arama ile hakaret arasındaki çizgiyi kimse geçemez.'' ifadelerini kullandıgeçemez.

25.03.2025 20:37  Güncelleme: 21:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çıkan sokak olaylarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanı sokak terörüne teslim etmeyeceklerini vurguladı.

ERDOĞAN ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE İFTARDA BULUŞTU

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bu bereketli iftar soframızda, milletin evinde siz genç kardeşlerimi misafir etmekten, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Soframızı bizimle paylaşan, coşkusuyla, enerjisiyle, ümidiyle bize güç ve ilham veren siz kıymetli öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tekrar tebrik ediyorum.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇAĞIN İMKANLARIYLA BULUŞTURUYORUZ"

Rabbim bu mukaddes ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun diyorum. Kadir Gecenizi ve Pazar günü müşerref olacağımız Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında istiklal ve istikbalimizin teminatı, yarınlarımızın mimarı, tüm gençlerimize, bütün evlatlarımıza selamlarımı, sevgilerimi, en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan, tarihine, kimliğine, kültürüne, inanç ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Her alanda öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturuyoruz.

"BU GENÇLİK AĞZI VE AHLAKI BOZUK GENÇLİK DEĞİL"

Bu gençlik sokakları ateşe veren ağzı ve ahlakı bozuk değil edep timsali olan bir gençliktir. Öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturuyoruz. Bilim ve teknoloji merkezleri, kütüphane, spor tesisilerimizde gençlerimize yönelik yatırım, eser ve hizmetlerimizi inşallah daha da artıracağız.

Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim hem ailelerinizin hem de 81 milyonun istikbalisiniz. Millete hizmet davasını inşallah sizler omuzlayacaksınız. Türkiye'yi çok daha iyi seviyelere sizler getirecek iniz. Adını duyunca mazlumların gözünün parladığı Türkiye'yi inşallah sizler inşa edeceksiniz. Şahsımın ve dava arkadaşlarımın dar-ı dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlerimize güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Son 23 yılda ne yaptıysak sadece bu gaye ile yaptık. Nice saldırıyı bunun için püskürttük. Nice oyunu bunun için bozduk. Ülkemizin ayağına vurula prangaları bunun için parçaladık. Bunun için kardeşliğimizi güçlendirdik. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Türkiye'yi bölgesinde ve tüm dünyada parmakla gösterilen seviyelere bunun için getirdik.

"BU ÜLKE YAKIN TARİHİNDE ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞADI"

Terörsüz Türkiye hedefimize işte bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu ülke yakın tarihinde gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Kirli senaryolarla nice evladımızın hayatının baharında iken bizden kopartıldı. Aynı apartmanda yaşayan aynı üniversitede okuyan aynı mahallede büyüyen gençlerimizi birbirine düşman ettiler.

"SOKAĞI ADRES GÖSTERDİLER"

Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandılar, öfkeyi büyüttüler. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Milletimizin geleceğini de kararttılar. Anaların babaların yüreklerinde sızısı hiç dinmeyen büyük yaralar açtılar. Paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini, fidan gibi delikanlılarını bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler. Bizler büyük bir aileyiz. Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimizin kardeşiz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. Bir olmaktan, beraber olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçeneğimiz yok.

"BU CENNET VATANI SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDEMEYİZ"

Sabırla, sağduyu, aklı selim, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara prim vermeyeceğiz, kışkırtmalara gelmeyeceğiz, sonu karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkalarına saklayan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Hakkını yediklerini yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekârların alçak senaryoların piyonu, figüranı asla olmayacağız Hukuksuzluğun hesabını hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu ülkeyi kolay kurmadık. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz.

"AĞZI VE AHLAKI BOZUK MÜPTEZELLERE KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLUN"

Sizlerden uyanık olmanızı rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Kendi koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri ademe mahkum etmenizi bekliyorum. Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz. İnsan hak ve özgürlüklerin en kapsamlı şekilde tatbik edildiği en etkili kullanıldığı ülkelerden biriyiz. Sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri Batı ülkelerinde yapılsa görün müsebbiblerin başına neler gelir. Polise, yargı mensuplarına alçakça saldırıda bulunanların anında defterini dürer bir daha da gün yüzü göremezler.

"KİMSENİN MİLLETİN İRADESİNE PUSU KURMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Birileri demokrasi derken hırsızların, sahtekârların, çetelerin, marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyelerin kamu kaynaklarını pervasızca sömürülmesi kast ediliyorsa kusura bakmasınlar bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur. Özgürlük derken tarihi camilerimizin avlularını, ecdadımızın mezar taşlarını yakıp yıkmalarını, ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorlarsa biz hiçbir şartta orada olamayız, olamayız. Bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyline, baltayla saldırırım, kimse bana karışamaz diyorsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Herkesin sınırlarını bilmeye, hak aramakla hakaret ve vandallık çizgisine geçmemeyi davet ediyorum.

Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bilir. Sokaklarda terör estirenlerin bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizi siyaseti rant aracına çeviren yolsuzlar ve hırsızlar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Eğitim ve meslek hayatınıza Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

Politika, Güncel, Terör, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Arkandayız reiiis. Sen bize bi göz kırp. Bunlar bidaha dışarı adım atamazlar. 57 1580 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Her ses çıkarana duruma eleştiri yapana müptezel demeniz cumhuriyeti Kuran’a 2 ayyaş demeniz ile aynı durum .insanlar haklarını arayacaklar ülke sizin tapulu malınız değil bu ülke hepimizin seçtik yönetin diye öyle ahkam keserek tehdit ederek ifadelerle toplumu germeniz yersiz yakışıksız çiğ ifadeler 1413 53 Yanıtla
  • Nacisule1:
    hakkını arayanı içeriye alıyorsunuz nasıl olacak 1148 187 Yanıtla
  • Abdurrahmanali Copur:
    adamsın reis 129 1032 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu ülkeyi siz bi yerde bulmadiniz senin. zihniyetindekilerin Atatürke düşmanlık etmesine karşın savaş meydanlarinda kuruldu. Sizde onun koltuğuna oturdunuz durmadan hakeret ettiniz, sovdunuz. Birde oturduğunuz yere yapistiniz beyefendi. Bu ülke senin ve sukeranin değil o muptezel dediğin Atatürk Ün gençlerin ve çağdaş milletinin Anayurdudur. 1118 24 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    kimsenin bişey yaptığı yok anayasal hakkini kullaniyor gençler 1041 95 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    bu CHP'lilerde edep,ahlak ne gezer 128 943 Yanıtla
  • kubilay dönmez:
    HAK VERİLMEZ HAK,ALINIR…! Biz Protesto Hakkımızı Anayasamızın 34.Mafdesinden Alıyoruz Tabi Siz Ne Bilirsiniz Adaleti Hakkı Hukuku 1003 34 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    özgül özel bu olayları tek sahibidir adalete hesap vermelidir 125 896 Yanıtla
  • Hayrettin302:
    Oğlum adam olun Cumhurbaşkanı hakaret eden kim varsa tutuklanır tabii ki de hakkınızı adam gibi arayın benim hakkım yok bizim devlette hakkımız var 64 733 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz - Son Dakika
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